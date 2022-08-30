Чита, , 14:21 — REGNUM В январе–июле 2022 года, по оперативным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 33 515,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем в январе–июле 2021 года, сообщает территориальное управление государственной статистики. Общий объем платных услуг населению на 47,4% формировался крупными и средними организациями.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В структуре объема платных услуг населению доля жилищно-коммунальных услуг составила 33,2%, телекоммуникационных — 18,4%, транспортных услуг — 14,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–мае 2022 года населению Забайкальского края оказано платных услуг на 23 720,7 млн. рублей.

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