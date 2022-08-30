Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который за крупную взятку пытался устроить своего сына-первоклассника в престижную школу, сообщили 30 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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36-летний житель Петербурга встретился 29 августа с сотрудником школы в ресторане на Загребском бульваре, чтобы передать ему 200 тыс. рублей в качестве залога за зачисление его сына в первый класс учебного заведения. После чего мужчина был задержан с поличным сотрудниками Главка полиции и регионального управления ФСБ России.

«По данному факту возбуждено уголовное дело части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки)», — уточнили в полиции.

По данным полиции, задержанный — ранее судимый местный житель. В настоящий момент злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.