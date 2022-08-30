Донецк, 30 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Кировский, Куйбышевский и Петрвоский районы Донецка, сообщили 30 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:30 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм; 13:35 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кубышевский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 13:37 - н. п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, киевские боевики обстреляли населенный пункт Зайцево, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.