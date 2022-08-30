Чита, , 14:15 — REGNUM На начало 2021/2022 учебного года в образовательных учреждениях Забайкалья обучалось более 147 тыс. учеников, а осваивать знания им помогали 10,1 тыс. учителей. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, 12,3 тыс. школьников получили аттестаты об основном общем и 5,6 тысяч — о среднем общем образовании.

Школьники Ken Flottman

Наблюдается устойчивый рост численности обучающихся в общеобразовательных организациях, так в 2018 г. обучалось 146 тыс., в 2019 г.- 146,4 тыс., в 2020 г. — 146,8 тыс., в 2021 г. — 147,3 тыс. учеников.

На начало 2021/2022 учебного года по программам среднего профессионального образования обучались 29,7 тыс. студентов. Из них 23,1 тыс. человек получали профильные знания по программам подготовки специалистов среднего звена, 6,6 тысяч — квалифицированных рабочих и служащих. Численность преподавательского состава организаций среднего профессионального образования составляла 1024 человека. В 2021 г. образовательными организациями выпущено 4474 специалиста среднего звена, 1298 квалифицированных рабочих и служащих.

В 2021/2022 учебном году для получения высшего образования обучалось более 20 тыс. студентов. Подготовкой студентов занимались 956 человек профессорско-преподавательского состава. В 2021 г. дипломы о высшем образовании получили 3,7 тыс. студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с июлем 2021 года, собрать в школу мальчика-первоклассника в Забайкалье стало дороже на 17,5%, а девочку — на 19,7%.

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