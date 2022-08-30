Москва, , 14:15 — REGNUM Продолжают поступать известия об успешном отражении российскими войсками атак ВСУ к северо-западу от Херсона. Военнослужащие ВСУ под Херсоном гибнут ради информационной атаки, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк, писатель Дометий Завольский.

Брошенная база ВСУ под Херсоном Цитата из видео «Брошенная база ВСУ под Херсоном»

«По доступной информации, противник пытался ввести в бой до двух бригад мотопехоты при поддержке десятков танков, отдельных самолётов и вертолётов.

Российские военные заявляют, что для противодействия нашей авиации и ПВО применялись американские системы радиоэлектронной борьбы, а широчайшее использование ВСУ данных американской спутниковой разведки давно не является секретом — тем более что маскировке наших сил препятствует равнинная и безлесная местность.

Однако тот же фактор делает самоубийственными манёвры передовых частей ВСУ, уже понесших тяжёлые потери от российских арт- и авиаударов. Непосредственно в бой с противником вступили российские десантники и штурмовая авиация (включая вертолёты Ка-52), зарекомендовавшая себя не только качеством техники, но мастерством и выдержкой пилотов.

По имеющейся пока информации, удары ВСУ не прекратились, но слабеют. Нужно учитывать, что очередной «контрнаступ» ВСУ на херсонском направлении имеет цели, отличные от неделями заявлявшихся.

Российское командование и власти Херсонской области не скрывают, что город прочно прикрыт подготовленной российскими войсками линией обороны. Попытка её прорыва наличными силами ВСУ, невзирая на техническую поддержку НАТО, приведёт лишь к уничтожению наступающих.

Однако усилия ВСУ направлены, прежде всего, на вытеснение российских войск с правого берега Днепра и на дискредитацию России в глазах населения Херсонской области путём перенесения боевых действий в населённые пункты в сочетании с обстрелами любых гражданских объектов из поставленных НАТО артсистем.

Но даже надежда выбить русских с прочно занимаемого ими днепровского плацдарма и упования на успех террористических действий против населения освобождённой территории для киевского режима второстепенны сравнительно с поддержанием информационного фона.

Месяцами длящиеся заявления о «контрнаступах» на Херсон, смутная картинка, поставляемая с этого фронта, невзирая на стабильные неуспехи и потери ВСУ призваны создавать иллюзию военной инициативы киевского режима — как у собственного распропагандированного населения, так и у групп поддержки б. УССР по всему миру. И прежде всего - у политических кругов стран НАТО.

Западная пресса уже прямо пишет, что действия ВСУ на херсонском направлении - обстрелы из пресловутых американских РСЗО, обречённые атаки на российские позиции, подготовка к «контрнаступу» - являются главным информационным активом киевского режима и его покровителей.

Причём эффект от производимого киевскими пропагандистами новостного флуда пока таков, что режим не считается с жертвами ради поддержания картинки, а пропагандисты и пропагандируемые не смущаются бесконечных и бесплодных заявлений о том, что ВСУ «идут на Херсон».

Можно проследить: чем безумнее или циничнее такой агитатор, тем прямее он заявляет, что Херсон уже почти взят. Пропаганде ещё верят, что позволяет режиму множить жертвы среди мобилизованных и мирного населения.

Видимо, для ликвидации этого фронта информационной войны понадобится настоящее наступление российских войск на николаевском и криворожском направлениях», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ силы киевского режима попытались осуществить наступление в Николаевской и Херсонской областях, однако понесли большие потери.

Читайте также: Сорвана попытка наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном