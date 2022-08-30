Уфа, , 14:25 — REGNUM В новом статусе исполняющему обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии по научно-технологическому развитию Александру Шельдяеву необходимо будет качественно выстраивать взаимодействие с федеральным центром по научно-технологическому развитию. Об этом 30 августа сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров во время встречи с этим чиновником.

Завод Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что новая должность была учреждена главой Башкирии Радием Хабировым.

«Сегодня, когда перед страной и республикой стоят новые вызовы, технологическое развитие в нашем регионе должно идти опережающими темпами. Здесь необходимо скооперировать не только промышленные предприятия, корпорации, но и высшие учебные заведения, чтобы такая эффективная кооперация дала положительные результаты в нашей общей работе», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Он также заявил, что Шельдяеву нужно будет качественно выстраивать взаимодействие с федеральным руководством, инициировавшим создание в регионах развитие научно-технологического направления.

Сообщается, что большая работа предстоит с предприятиями региона, большинству из которых нужна либо перезагрузка, либо введение новых технологических подходов.

«В ближайшее время проведем встречи также с другими членами правительства для того, чтобы отработать схему внедрения нового направления в их ведомствах», — заявил Назаров.

Руководитель регионального правительства выразил уверенность, что развитие нового направления под руководством Шельдяева даст хороший результат для Башкирии.

«С новыми полномочиями спектр моих задач и возможностей увеличится, постараемся с коллективом оправдать доверие. Приложим все усилия», — заявил Шельдяев.

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