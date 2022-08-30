Асунсьон, 30 августа 2022, 14:13 — REGNUM Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес наложил вето на законопроект, направленный на признание майнинга криптовалют промышленной деятельностью со льготами за потребление электроэнергии.
Президентский указ предусматривал полное вето на законопроект № 6962/2022, регулирующий майнинг, коммерциализацию, посредничество, обмен, передачу, хранение и управление криптоактивами или инструментами, позволяющими контролировать их.
Полное вето следует рекомендациям таких органов, как Национальная энергетическая администрация, министерство промышленности и торговли и Центральный банк Парагвая.
Национальная энергетическая администрация считает, что данный вид деятельности характеризуется высоким энергопотреблением и низким использованием рабочей силы, и поэтому не попадает в категорию отраслей, пользующихся дифференцированными тарифами.