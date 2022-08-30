Асунсьон, 30 августа 2022, 14:13 — REGNUM Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес наложил вето на законопроект, направленный на признание майнинга криптовалют промышленной деятельностью со льготами за потребление электроэнергии.

Марио Абдо Бенитес
Марио Абдо Бенитес
(сс) U.S. Department of State

Президентский указ предусматривал полное вето на законопроект № 6962/2022, регулирующий майнинг, коммерциализацию, посредничество, обмен, передачу, хранение и управление криптоактивами или инструментами, позволяющими контролировать их.

Полное вето следует рекомендациям таких органов, как Национальная энергетическая администрация, министерство промышленности и торговли и Центральный банк Парагвая.

Национальная энергетическая администрация считает, что данный вид деятельности характеризуется высоким энергопотреблением и низким использованием рабочей силы, и поэтому не попадает в категорию отраслей, пользующихся дифференцированными тарифами.