Асунсьон, 30 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес наложил вето на законопроект, направленный на признание майнинга криптовалют промышленной деятельностью со льготами за потребление электроэнергии.

(сс) U.S. Department of State Марио Абдо Бенитес

Президентский указ предусматривал полное вето на законопроект № 6962/2022, регулирующий майнинг, коммерциализацию, посредничество, обмен, передачу, хранение и управление криптоактивами или инструментами, позволяющими контролировать их.

Полное вето следует рекомендациям таких органов, как Национальная энергетическая администрация, министерство промышленности и торговли и Центральный банк Парагвая.

Национальная энергетическая администрация считает, что данный вид деятельности характеризуется высоким энергопотреблением и низким использованием рабочей силы, и поэтому не попадает в категорию отраслей, пользующихся дифференцированными тарифами.