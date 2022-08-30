Ярославль, , 14:23 — REGNUM На площади Труда в центре Ярославля отремонтируют чаши фонтанов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Фонтан на площади Труда Yarnews.net

Осенью 2020 года во время благоустройство сквера на площади Труда рабочие заасфальтировали одну из чаш. Подобные действия вызвали недоумение у ярославцев.

«По проекту благоустройства площади Труда ремонт фонтанов не предусмотрен. Они будут ремонтироваться в следующем году по отдельному контракту с использованием современных материалов, с обновлением и переделкой ведущих к фонтанам коммуникаций», — комментировали тогда ситуацию в пресс-службе городской администрации.

Однако работы по обновлению чаш пройдут только этой осенью. Сейчас идет подача заявок от подрядчиков. Начальная цена контракта составляет 384 тысячи рублей.

Исполнитель работ должен будет залить бетоном днище и стены одного фонтана, обклеить бетонные поверхности, окрасить оба фонтана и восстановить герметизации стыков. Планируется, что ремонт чаш начнется 15 сентября, а завершится к 30 ноября.

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