Петропавловск-Камчатский, 30 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На Камчатке 30 августа состоялось торжественное открытие Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край», в котором принимают участие активисты из 85 регионов России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Для нас огромная честь принимать в этом году главное экологическое мероприятие страны. Будущее зависит от вас. И то, каким вы его представите, спроектируете, таким оно и случится, а Камчатка — это лучшее место для проектов про будущее. Наша природа не просто уникальная, красива и разнообразна, она так близко от нас, что мы взаимодействуем с ней каждый день. Когда мы ощущаем тепло вулкана под ногами, вдыхаем воздух океана, когда рыбачим прямо рядом с медведем, мы меняем наше сознание. И в этом наша миссия — менять сознание к лучшему. Мы хотим вдохновлять на новый день себя и всю страну. Этим на Камчатке мы и будем заниматься. Беречь Камчатку и беречь каждый уголок родной земли, откуда бы вы не приехали. Желаю всем участникам проникнуться духом Камчатки, и увести с собой не только яркие впечатления, новых друзей и новые проекты, но и ту самую внутреннюю Камчатку, которую вы сохраните, убеждён, на всю жизнь», — поприветствовал участников форума губернатор Камчатки Владимир Солодов.

В торжественной обстановке губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, где проходил первый этап «Экосистемы», передал Камчатке символ форума — бронзовую сосновую шишку.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки хотят создать в регионе круглогодичный молодёжный лагерь экологической направленности по примеру «Сириуса» в Сочи. Глава региона поднимет вопрос создания такого лагеря на открывшемся в крае форуме «Экосистема. Заповедный край». Он рассчитывает, что участники представят конкретные решения, эскизы, концепцию, которые лягут в основу создания круглогодичного лагеря для молодёжи.