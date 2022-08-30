Чита, 30 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в январе–июле 2022 г. составил 66 137,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 1,5% больше, чем в январе–июле 2021 года, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Оптовая закупка продуктов

На организации с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» приходилось 86,5% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 57 226,5 млн рублей, 115,3% к январю-июлю 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края в январе–мае 2022 года составил 45 399,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1% больше, чем в январе–мае 2021 года.

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