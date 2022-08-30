Кишинёв, , 14:10 — REGNUM Компания «Молдовагаз» погасила долг перед Газпромом. Об этом 30 августа сообщил глава молдавского предприятия Вадим Чебан.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа 2022 года. Это $16,74 млн», — написал Чебан.

Он добавил, что деньги компания получила благодаря тому, что госкомпания «Энергоком» у неё покупает 10 млн кубометров газа. Чебан поблагодарил правительство Молдавии за выполнение антикризисных мер.

Напомним, в Молдавии не нашлось денег на оплату Газпрому за поставку газа в положенный срок 20 августа. «Молдовагаз» попросила у российской стороны отсрочку до 1 сентября. В Газпроме согласились в виде исключения.

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