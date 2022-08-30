Москва, 30 августа 2022, 14:09 — REGNUM Военные действия на территории Запорожской АЭС представляют большую угрозу для безопасности континента. Об этом 30 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».
«На Чернобыльской АЭС тепловой взрыв вызвал большое облако, зона поражения была колоссальная… облако дошло даже до Швеции», — заявил Рогов.
«Сейчас облако может дойти как до Берлина, так и до Стамбула. Зона опасности — это от Берлина до Стамбула», — указал он.
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