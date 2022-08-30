Москва, 30 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Военные действия на территории Запорожской АЭС представляют большую угрозу для безопасности континента. Об этом 30 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

«На Чернобыльской АЭС тепловой взрыв вызвал большое облако, зона поражения была колоссальная… облако дошло даже до Швеции», — заявил Рогов.

«Сейчас облако может дойти как до Берлина, так и до Стамбула. Зона опасности — это от Берлина до Стамбула», — указал он.