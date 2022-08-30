Париж, 30 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. По данным метеорологической службы Франции Météo France, лето 2022 года станет вторым самым жарким летом после 2003 года, сообщает Le Parisien.

LuidmilaKot Жара

С июня 2022 года Франция пережила три эпизода аномальной жары.

Météo France подводит итоги жаркого лета, которое может быстро стать нормой из-за последствий изменения климата. Результат: лето 2022 года — второе самое жаркое лето после 2003 года. За июнь, июль и август, термометр показывал в среднем 22,67°С.

Согласно данным Европейской информационной системы лесных пожаров, жители наблюдали темный сезон лесных пожаров: с начала года опустошено 62 000 га леса против в среднем 8 500 га.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции Météo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности из-за гроз в пяти департаментах на юго-западе страны.