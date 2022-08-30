Симферополь, , 14:08 — REGNUM Уроженец Санкт-Петербурга напал на сотрудника полции в Симферополе. Сейчас нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом 30 августа сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

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По предварительным данным, около 02:00 28 августа 29-летний подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, за рулём автомобиля возвращался с пляжа поселка Николаевка. Агрессивную езду заметил инспектор ДПС, дежуривший на автодороге. Полицейский на служебном мотоцикле догнал нарушителя, потребовал остановиться. После этого водитель вышел из салона авто и несколько раз ударил инспектора по голове. Помогли полицейскому очевидцы, которые проезжали в этот момент по трассе.

Нарушитель задержан. В отношении него составлено три административных протокола за нарушение правил дорожного движения и неисполнение требований представителя власти. Он на десять суток помещён под административный арест. Следователь намерен также ходатайствовать о заключении фигуранта уголовного дела под стражу.