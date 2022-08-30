Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM За пользование парковками в центральных районах Санкт-Петербурга производят оплату по полному тарифу порядка 15% водителей, оставляющих свои автомобили на платных парковках. Об этом 30 августа заявил заместитель главы городского комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вечерний Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если брать в разрезе, кто пользуется парковкой в течение дня, можно определить, что 15% — это те, кто пользуется платной парковкой непосредственно за деньги. Порядка 20% — это те, кто пользуется платной парковкой менее 15 минут, потому что на сегодняшний день 15 минут парковки у нас бесплатные», — подчеркнул Ваньчков.

При этом значительную часть пользователей городских платных парковок составляют владельцы парковочных разрешений — местные жители или те, кто приобрел долгосрочный абонемент. В Петербурге на сегодняшний день выдали порядка 30 тыс. этих документов.

Напомним, что с 1 сентября 2022 года платные парковки начнут работать еще на 56 улицах Центрального района Петербурга. А в ноябре расширится зона платной парковки Адмиралтейского района.

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