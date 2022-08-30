Казань, 30 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное после обращения жительницы Москвы, о совершенном мошенничестве в крупном размере. По словам пострадавшей, один тех, кому она передавала деньги, зарегистрирован в городе Альметьевске, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Знакомая посоветовала женщине выгодные вложения в криптовалюту и инвестиции, обеспечивающие высокую доходность. Заявительницу лично познакомили с нужными людьми и предложили возможность получения пассивного дохода.

В августе 2021 года по отправленной ссылке от новых знакомых женщина зарегистрировалась в электронно-торговой площадке, установила программу, создала личный кабинет и перевела на счет 300 тыс. рублей.

За шесть месяцев женщина передала своим наставникам более 15,9 млн рублей. При этом пострадавшая пользовалась личными сбережениями и кредитов не оформляла.

В феврале 2022 года с женщиной прервали все связи и заблокировали сайт. Ей все же удалось поговорить с одним из аферистов. Он пообещал вернуть женщине все деньги, но затем исчез. Жительница Москвы приехала в Альметьевск и обратилась в полицию.

ИА REGNUM напоминает, более 830 тыс. рублей перевела мошенникам 58-летняя жительница Бугульминского района Татарии. Желание заработать на инвестициях стоило женщине всех сбережений.

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