Архангельск, , 14:07 — REGNUM В Архангельске создадут учреждение «Чистый город». Его сотрудники будут заниматься благоустройством территорий, не имеющих владельцев. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Архангельск Полина Серова ©

«Около 30% земельных участков в Архангельске являются неразмежеванными, то есть не принадлежат ни муниципалитету, ни собственникам домов или административных зданий. Именно на таких участках уже более 20 лет не было регулярного покоса, уборки мусора и снега. Мы нашли юридические возможности, чтобы взять такие территории под «опеку» города. И будем ими заниматься!», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, летом власти Архангельска расторгли контракт на благоустройство восьми территорий, заключенный с краснодарской фирмой. На реализацию проектов повлияла экономическая ситуация — из-за значительного подорожания стройматериалов администрация Архангельска была вынуждена пересмотреть проектно-сметную документацию.