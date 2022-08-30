Омск, , 14:07 — REGNUM Уголовное дело против 18 участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении средств материнского капитала на сумму более 83 млн рублей, направлено в суд в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в прокуратуре Омской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Участники преступного сообщества обвиняются по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»), чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе»), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления»).

По версии следствия, в 2011 году директор и учредитель ряда коммерческих организаций в сфере оказания риелтерских и кредитных услуг создал организованную преступную группу (ОПГ), состоявшую из риелторов и бухгалтеров. Они оформляли фиктивные займы на имя держателей госсертификатов на получение материнского капитала для целей приобретения либо строительства жилья.

Приобретаемое по договорам жильё было непригодно для проживания, на земельных участках не было коммуникаций. После этого в Пенсионный фонд РФ предоставлялся необходимый пакет документов. На счета подконтрольных организаций поступали средства маткапитала. Держатели сертификатов получали от 100 до 120 тысяч рублей.

В 2014 году эта ОПГ объединилась с другой преступной группой. Вторая группа искала бездетных женщин, которые за небольшое вознаграждение заявляли в органах ЗАГС о рождении детей вне медучреждения. Они подтверждали эти заявления с помощью «свидетелей». С участием одного из сотрудников ЗАГС оформлялись фиктивные свидетельства о рождении детей, справки для получения сертификата, единовременных и ежемесячных выплат.

Преступное сообщество действовало до ноября 2015 года. Всего было совершено 229 преступлений. Общая сумма ущерба составила более 83 млн рублей.

В рамках следствия было арестовано имущество обвиняемых на сумму более 37 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года стало известно о том, что в Ростовской области по подозрению в мошенничестве с маткапиталом задержаны пять человек.

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