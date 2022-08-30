Кострома, , 14:08 — REGNUM За последний год базовый комплект одежды и канцтоваров, необходимый для школьника, подорожал на 11%, для школьницы — на 9,5%. Об этом сообщает Костромастат. Цены актуальны для Костромской области.

1 сентября Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собрать в школу мальчика-первоклассника сейчас стоит 18,5 тысячи рублей, девочку — 23,5 тысячи рублей. В расчёты статистиков включены цены на 16 позиций — рюкзаки, спортивные костюмы, тетради, ручки, обувь и тому подобное. При этом, в комплект включаются сразу несколько брюк, рубашек и футболок. Ранее статистики рассчитывали затраты, исходя из покупки одного товара по каждой из позиций.

Всего 1 сентября 2022 года за парты 268 школа сядут 75 тысяч костромских детей. 8 тысяч из них эпойдут в первый класс.

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