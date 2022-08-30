Москва, 30 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) фактически превращается в тыл вооруженных формирований киевского режима. Об этом 30 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

По его словам, Россия должна реагировать на подобное поведение ЕС.

«Евросоюз взял на себя функции тыла вооруженных сил киевского режима, начав подготовку солдат. Будут готовить новое пушечное мясо, поставлять вооружение и военную технику. Это заставляет нас пересмотреть приоритеты энергетического сотрудничества со странами Евросоюза», — сказал Коротченко.