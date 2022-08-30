Салехард, , 14:05 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) 1 сентября пройдёт акция «Дети вместо цветов». Школьники намерены собрать деньги для для реабилитации мальчика с ДЦП, сообщает «Ямал-Медиа».

Цветы KreativeHexenkueche

В День знаний школьники Нового Уренгоя подарят учителям по одному букету. Сэкономленные на букетах деньги решено направить в местный благотворительный фонд «Твори добро» — на реабилитацию пятилетнего мальчика с тяжелой формой ДЦП. Сумма, необходимая больному ребёнку на ближайший год, составляет 800 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале стоимость цветов перед Днём знаний увеличились на 15%. Для жителей ЯНАО самый дешёвый букет обойдётся в сумму от 1500 рублей. В основном ямальские родители приобретают композиции цветов стоимостью до двух тысяч рублей.

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