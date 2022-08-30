Москва, 30 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин постоянно общается с министром финансов Антоном Силуановым, но каких-либо решений по новому бюджетному правилу пока не озвучивалось. Об этом 30 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Естественно, президент с министром финансов общается постоянно. Это постоянное общение в рамках рабочего процесса. То, что общение было неоднократное, это однозначно. Но есть ли решения по этому вопросу, не могу вам сказать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что пока каких-либо решений не озвучивалось.

Читайте также: Стоит ли России сохранять бюджетное правило — мнение экономиста