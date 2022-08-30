Ярославль, 30 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Глава Ярославского района Ярославской области рассказал о медиках и водителе, погибших при столкновении бензовоза с машиной скорой помощи. Об этом сообщает ЯрНьюс.

прокуратура Ярославской области Авария под Ярославлем

«Страшная авария унесла жизни людей, которые всегда спешили на помощь сами. Погибли фельшеры Панова Наталия Владимировна (общий медицинский стаж 43 года) и Глухова Светлана Владимировна (работала в больнице с 2007 года), а также водитель скорой помощи Сивков Сергей Александрович, проработал в больнице 2 года», — рассказал Николай Золотников.

В результате пожара в деревне Воробино уничтожен жилой дом и две постройки. Сейчас очег возгорания локализован.