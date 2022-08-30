Москва, 30 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Миссия МАГАТЭ с высокой долей вероятности может предвзято отнестись к обстрелам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) во время своего визита. Об этом 30 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

«Есть сомнения в миссии МАГАТЭ. Есть надежда, что представители стран, которые нейтрально смотрят на ситуацию не позволят фальсифицировать результаты миссии МАГАТЭ», — сказал Коротченко.

При этом военный эксперт напомнил, что миссия ОБСЕ, которая должна быть нейтральным наблюдателем за конфликтом в Донбассе на самом деле шпионила за ДНР и ЛНР и передавала информацию в Киев.