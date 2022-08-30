Иркутск, 30 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Иркутской области активно идёт сдача новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Как сообщил 30 августа в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, на данный момент принято 20 ФАПов и пять амбулаторий.

Правительство Иркутской области Новый ФАП в Приангарье

«Территориально это — Куйтунский, Усть-Удинский, Иркутский, Братский, Ольхонский, Тайшетский, Тулунский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский, Осинский и Боханский районы, а также Ангарский городской округ. В планах до конца года еще сеть пунктов и четыре амбулатории. Как раз сейчас завершается монтаж амбулатории в поселке Березовый Иркутского района. Сегодня там были с инспекцией специалисты минздрава региона. Участок непростой, с перепадом высот. Подрядчик с задачей справился», — пояснил губернатор.

По его словам, особое внимание уделено ФАПу в деревне Половино-Черемхово Тайшетского района. Его удалось включить в региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения».

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После посещения ФАПа дал поручение минздраву решить вопрос со строительством нового здания для него. Строение будет типовым, модульным. Безусловно медучреждение оснастим всем необходимым оборудованием и мебелью. На территории, которую обслуживает ФАП, живет 650 человек. Понимаю, что и они, и коллектив ждут современное комфортное здание», — отметил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, не днях фельдшерско-акушерский пункт принят в деревне Баруй Иркутского района.

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