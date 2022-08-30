Москва, , 14:00 — REGNUM Больницы, требующие от пациентов, поступающих на госпитализацию, сдать ПЦР-тест платно, совершают необоснованное действие. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Минздрава РФ.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

«Требование сдать ПЦР-тест для плановой госпитализации платно необоснованно. В этом случае гражданин вправе обратиться в ту страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации, где оказывается медицинская помощь. Представитель СМО или ТФОМС разъяснит порядок прохождения ПЦР-теста бесплатно либо свяжется с медорганизацией, требующей сдать ПЦР-тест платно, и напомнит ей об обязанности предоставить пациентам возможность пройти ПЦР-тестирование бесплатно по ОМС», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что и поликлиникам, и больницам выделены средства на проведение ПЦР-тестирования как со стороны Минздрава РФ, так и со стороны регионов.