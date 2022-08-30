Газни, Афганистан, 30 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни в уезде Аджристан нападению подверглись здание администрации и штаб-квартира полиции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ISAF Headquarters Public Affairs Office Газни

Местные источники сообщили, что они слышали звуки выстрелов из лёгкого и тяжёлого оружия в ночь с 29 на 30 августа. По их словам, бой длился около часа.

Тем временем «Фронт Ватандуст (Патриот)» опубликовал информационный бюллетень, в котором говорится, что нападение совершили его бойцы. Согласно информации, в результате этого нападения четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё восемь ранены.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали об этом заявлении патриотического фронта.

Ранее сообщалось о начале деятельности Фронта Ватандуст в провинции Газни.