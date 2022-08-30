Степанакерт, , 14:00 — REGNUM Временный маршрут между Нагорным Карабахом и Армений, называемый «Бердзорский коридор», будет закрыт с 20:00 (19:00 мск) 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба МВД Арцаха.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже готов участок новой трассы Степанакерт — Горис длиной 4,7 км, который начинается от пересечения Бердадзорского подрайона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на новом маршруте развёрнуты подразделения российских миротворцев, которые следят за безопасностью. С вечера между Арменией и Нагорным Карабахом можно будет проехать только по новому коридору.

Напомним, 26 августа Азербайджану были переданы город Лачин (Бердзор) и соседние с ним сёла, из-за чего теперь армянская сторона не может использовать Лачинский коридор. Новый маршрут между Арменией и Нагорным Карабахом будет действовать до возведения постоянной дороги.

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