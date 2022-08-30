Херсон, 30 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Потери ВСУ, понесенные в процессе «наступления на Херсон», сопоставимы с теми, что были понесены киевской армией в 2014 году в «иловайском котле», отметил 30 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях за сутки были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1200 военнослужащих.

«Тогда (в 2014 году пол Иловайском — прим. ИА REGNUM) им дали коридор, но выходить ВСУ и добробаты должны были без тяжелой техники и оружия. Они же решили прорываться с боем и были уничтожены», — напомнил военкор.

Интересно, что «наступление на Херсон» началось именно в тот день, когда киевский режим официально «вспоминает» события в Иловайске («День памяти защитников») — возможно, Владимир Зеленский заботится о том, чтобы в дальнейшем было удобно в один день вспоминать всех, чьими жизнями Киев пожертвовал в этих бессмысленных операциях, предположил Коц.