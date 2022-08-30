Москва, , 13:59 — REGNUM Известная телеведущая Тина Канделаки анонсировала новое шоу, которое станет адаптацией передачи «Самый умный». Соответствующий пост она опубликовала в своём телеграм-канале 30 августа.

Тина Канделаки Дарья Драй © ИА REGNUM

«Не знаю, кто будет ведущим. Не знаю, где и когда выйдет этот проект. Но точно знаю, что выберу для него лучший телеканал», — написала телеведущая. Она также объявила о старте кастинга, в рамках которого создатели будут искать эрудированных детей для участия в шоу.

Напомним, шоу «Самый умный» выходило на СТС с 2003 по 2012 год. Тина Канделаки была ведущей проекта более девяти лет.