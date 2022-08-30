Москва, 30 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Чем больше киевский режим наносит ударов по Херсонской области, тем больше у местного населения появляется симпатий к России. Об этом 30 августа заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

По его словам, жители Херсонской области ждут референдума, чтобы проголосовать за вхождение в состав России.

«В Херсоне никакой паники нет. Чем больше ударов по Херсону, тем больше людей становятся сторонниками России и тем больше они готовы идти на референдум», — сказал Стремоусов.