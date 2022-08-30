Сочи, Краснодарский край, , 13:55 — REGNUM Бархатный сезон в Сочи продлится примерно до середины октября. Об этом сообщил глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

Сочи Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году в Сочи метеорологи обещают длительный бархатный сезон. Это связано с тем, что морская вода на Черноморском побережье прогрелась до рекордных значений. В этом году он завершится не раньше первой декады октября», — цитирует Копайгородского ТАСС.

С начала 2022 года в Сочи побывали 5 млн туристов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнял ранее, что вода в Чёрном море за лето прогрелась до температуры экваториальных вод. Так, в Сочи и в Анапе температура воды достигла +28 градусов — редких для России значений.