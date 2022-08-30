Лима, 30 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Одной из проблем, поднятых на саммите Андского сообщества наций президентом Боливии Луисом Арсе, является борьба с голодом и бедностью и создание центра производства продуктов питания. Об этом пишет Prensa Latina.

МИД России Луис Арсе

По его словам, меры такого рода необходимы ввиду возможности того, что международный кризис усугубит вышеупомянутые проблемы.

Арсе отметил, что Андское сообщество наций должно принять «срочные меры, потому что голод и бедность могут усилиться, затронув в основном наиболее уязвимые слои населения» стран организации, и в этой связи необходимо проводить политику по борьбе с последствиями международного финансового кризиса.

Боливийский лидер также предложил укрепить сближение между Андским сообществом наций и МЕРКОСУР, основанным Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Он отметил, что между двумя интеграционными блоками должен идти процессы взаимодополнения и сближения, и подчеркнул важность отношений с Евросоюзом и Евразийским сообществом.

Он также выступил за принятие оперативных мер по производству и либерализации импортных тарифов на лекарства и другие товары, чтобы противостоять нынешней пандемии коронавируса и тем, которые могут прийти.