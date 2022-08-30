Москва, 30 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Доходы от продажи ресурсов необходимо направлять на развитие производства, бизнеса и социальную поддержку граждан, а не на закупку валюты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

По его словам, дискуссия вокруг бюджетного правила доказывает неспособность Минфина и Центробанка адаптировать экономическую политику к новым реалиям. Миронов считает, что на сегодняшний день бюджетное правило в любом виде губительно для экономики.

«Реанимировать бюджетное правило — все равно что «стрелять в ногу» собственной экономике. О правиле нужно забыть, как минимум на ближайшие три года. Доходы от продажи ресурсов необходимо вливать в экономику. Направлять на развитие производства и бизнеса для импортозамещения, на социальную поддержку граждан — для поддержки падающего потребительского спроса», — сказал парламентарий.

Миронов добавил, что нефтегазовые сверхдоходы можно и нужно использовать для снижения налогов и цен, для решения проблем здравоохранения и образования, выстраивания справедливой пенсионной системы с возвратом прежнего пенсионного возраста.

«Эти меры нужны, чтобы развивать страну вопреки санкциям, а ошибочные подходы наших либеральных экономистов лишь усиливают их влияние», — заключил он.