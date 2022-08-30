Владивосток, , 13:51 — REGNUM Проживающий с 1993 года в Белоруссии уроженец Приморья Алексей Виноградов узнал, что на родине в Дальнегорске его похоронили и выписали свидетельство о смерти. Уже более 4-х месяцев мужчина пытается доказать госорганам, что он жив и восстановить свои документы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Труп (сс) Pochestorie

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В связи с истечением срока действия паспорта гражданина РФ Алексей обратился в паспортный стол Псковской области для замены документа. Сотрудники которого направили запрос о месте и дате рождения заявителя. Мало того, что ответ пришел спустя год, так в нём ещё и сообщили, что Виноградов Алексей Юрьевич 1972 года рождения числится мертвым. Сотрудники отдела ЗАГС констатировали — Виноградова А. Ю. захоронили в Дальнегорске и выдали соответствующее свидетельство о смерти (все документы имеются в распоряжении редакции ИА REGNUM).

«Вы умерли! — сказали мне живому сотрудники паспортного стола», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей.

В Дальнегорске мать «умершего» Галина начала разбираться в ситуации и ей подтвердили, что её сын действительно умер и похоронен.

«Мне мать родная звонит и говорит — всё верно. Официально ты мёрт!» — добавил Алексей Виноградов.

При более тщательной проверке документов удалось выяснить, что в морг Дальнегорска было доставлено тело практически полного тезки — Александра Юрьевича Виноградова 1973 года рождения. Паспорта при трупе не оказалось и патологоанатом Елена Белая воспользовавшись данными полиции выписала медицинское свидетельство о смерти Алексея Виноградова.

Мать ошибочно умершего обращалась в прокуратуру, больницы, бюро судебно-медицинской экспертизы для того, чтобы ошибку признали, исправили и восстановили в живых её сына. Все инстанции отправили её в суд. Правда, Приморское Бюро судебно-медицинской экспертизы признало ошибку патологоанатома Белой и сообщило, что привлекло её к дисциплинарной ответственности, а за восстановлением в списке живущих всё равно отправило в суд.

Алексей, работающий в Белоруссии водителем международником, был вынужден всё бросить и приехать в Дальнегорск.

«Уже 4 месяца я без работы, без средств к существованию, так как доказываю, что я жив. Только мои расходы на приезд в Приморье составили 40 тыс. рублей. За это время я мог получить заработную плату в сумме почти 500 тыс. рублей. Но я был вынужден пересечь всю Россию, чтобы сейчас биться с госорганами в суде за право на жизнь», — рассказал Алексей.

Он подал иск в суд Дальнегорска о восстановлении его в списке живущих. Рассмотрение дела назначено на 13 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми патологоанатомическое бюро уличили в нарушении закона о защите конкуренции. Организации выдано предупреждение за создание преимущественных условий деятельности предпринимателю, арендующему помещения бюро для оказания платных услуг по предпохоронной подготовке.