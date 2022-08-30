Москва, , 13:50 — REGNUM Атака киевских войск на территорию Херсонской области не увенчалась успехом. Об этом 30 августа заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на данный момент нет даже предпосылок для того, чтобы киевские войска сумели взять под свой контроль хотя бы несколько сел на освобожденной территории Херсонской области.

«Были попытки нанести удар по Херсону, Херсонской области. Затем была вялая попытка нападения. Итог — около 600 убитыми (боевиков киевского режима — прим. ИА REGNUM), но сегодня подтверждается еще большее число убитых. Мы не понимаем, что происходит – никаких предпосылок для занятия каких-то деревень киевским режимом нет», — сказал Стремоусов.

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