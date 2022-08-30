Чита, , 13:50 — REGNUM В Забайкальском крае за январь–июнь 2022 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 8,7 тыс. семей (2,2% от числа семей, проживающих в крае). По сравнению с январем-июнем 2021 года число семей, получающих субсидии, уменьшилось на 31,6%.

Субсидии Stolica-s.su

В январе–июне 2022 года социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг получили 196,4 тыс. жителей Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за шесть месяцев 2022 года доля семей, получавших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, составила 3,4% от общего числа семей, проживающих в регионе (в 2021 году — 4,1%).

Читайте также: В Пензенской области снизилась доля получающих субсидии по ЖКУ