Симферополь, 30 августа 2022, 13:50 — REGNUM Государственные структуры не должны участвовать в обеспечении материального и творческого благополучия звёзд вроде Пугачёвой, вернувшихся в Россию. Об этом в телеграм-канале написал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов 30 августа, комментируя новость о возвращении «примадонны» из-за границы.
Он отметил, что каждый для себя решает, каким кумирам поклоняться и быть ли обманутым и униженным за собственные же деньги. Однако государство в этом никакого участия принимать не должно, считает спикер Госсовета Крыма.
Он также отметил, что любое правонарушение со стороны «перелётной публики» должно жестко пресекаться и караться, по закону.
Как сообщало ИА REGNUM, о возвращении в Россию Аллы Пугачёвой, уехавшей в марте после начала СВО, стало известно 27 августа. Она назвала себя «блудной дочерью» и сообщила, что занималась заграницей отдыхом и лечением. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — пояснила певица свои планы.