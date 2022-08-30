Симферополь, 30 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Государственные структуры не должны участвовать в обеспечении материального и творческого благополучия звёзд вроде Пугачёвой, вернувшихся в Россию. Об этом в телеграм-канале написал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов 30 августа, комментируя новость о возвращении «примадонны» из-за границы.

(сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc Алла Пугачева

«Пугачёва вернулась в Россию. Похоже, стаи «испуганных патриотов» и просто испуганных спецоперацией «звёзд» потянулись на Родину. Здесь зимой теплее (потому что исправно работает отопление), можно каждый день принимать душ. И здесь их по-прежнему неплохо кормят, в отличие от пресловутого Таити, где они, в принципе, никому не нужны. За всё это можно и помучиться на Родине, которую они привычно рифмуют со словом «уродина». Но если их публика прощает им эту мерзость — почему бы и нет», — написал Константинов.

Он отметил, что каждый для себя решает, каким кумирам поклоняться и быть ли обманутым и униженным за собственные же деньги. Однако государство в этом никакого участия принимать не должно, считает спикер Госсовета Крыма.

«Убеждён, что государственные структуры никоим образом не должны участвовать в обеспечении их материального и, так сказать, творческого, благополучия. А иначе — это уже будет настоящим глумлением над памятью тех, кто погиб за Родину, пока кое-кто за кордоном отсиживался», — написал Константинов.

Он также отметил, что любое правонарушение со стороны «перелётной публики» должно жестко пресекаться и караться по закону.

Как сообщало ИА REGNUM, о возвращении в Россию Аллы Пугачёвой, уехавшей в марте после начала СВО, стало известно 27 августа. Она назвала себя «блудной дочерью» и сообщила, что занималась за границей отдыхом и лечением. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — пояснила певица свои планы.