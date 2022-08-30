Херсон, 30 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Так называемое «контрнаступление ВСУ на Херсон» — оплачиваемая реальной кровью клоунада низкого пошиба, отметил 30 августа в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

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Так он прокомментировал размещенный киевскими боевиками видеоролик, где несколько солдат с закрытыми лицами стоят в некоем лесу и держат в руках плакат, текст которого утверждает принадлежность Херсона киевскому режиму.

«Драмкружок клоунов с заглушенными голосами продолжает играть в игру пропаганды под названием «контрнаступление на Херсон». Интересно, когда будут видео с установкой пограничного столба на границе Николаевской и Херсонской области?» — отметил Безсонов.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях за сутки были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1200 военнослужащих.