Тбилиси, 30 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Нет причин для беспокойства из-за того, что тысячи граждан России за несколько месяцев зарегистрировали тысячи юридических лиц в Грузии. Об этом 30 августа заявил депутат парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«Число не является тревожным, если сравнивать со статистическими данными предыдущего года. А проанализировав, сколько этнических грузин среди граждан РФ, зарегистрировавших компании, обнаружите, что картина не такая драматична, как это кто-то пытаться показать», — сказал Сарджвеладзе.

Он также не видит причин тревожиться из-за того, что нет данных о видах деятельности подавляющего количества зарегистрированных гражданами РФ юрлиц, так как это является нормальной практикой.

Напомним, ранее в грузинских СМИ опубликовали отчёт Грузстата, по которому с 1 марта по 1 августа в республике было зарегистрировано российскими гражданами 7549 юрлиц. Эти данные, а также данные о большом потоке туристов их РФ некоторые оппозиционные партии Грузии пытаются использовать для наращивания русофобской компании.