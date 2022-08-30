Курагинский район, Красноярский край, 30 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Курагинском районе Красноярского края двое сотрудников полиции подозреваются в превышении должностных полномочий (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в Главном следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 31-летнему местному жителю возбуждено против 39-летних полицейских.

По версии следствия, в конце июля 2022 года ночью стражи порядка заметили незнакомого мужчину, употреблявшего спиртное во дворе дома в посёлке Краснокаменск Курагинского района. Полицейские решили привлечь нарушителя к административной ответственности. В ходе разбирательства один из них ударил мужчину кулаком по лицу. Затем сотрудники потребовали проследовать с ними в отдел полиции. Мужчина отказался. Тогда стражи порядка нанесли ему множественные удары руками. Пострадавшего били по лицу и телу. Он попытался убежать, однако полицейские его догнали, завели руки за спину и надели наручники.

Доставив задержанного в отдел полиции, обвиняемые на протяжении четырёх часов удерживали его и причиняли ему телесные повреждения.

Полицейским предъявлено обвинение. Они заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, по данным краевого главка МВД, всего за семь месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 26 771 преступление. Это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (26 771).

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