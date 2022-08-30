Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. С первого дня осени все организованные парковочные места Центрального района Санкт-Петербурга станут платными. Об этом 30 августа заявил врио председателя городского комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Паркомат в Петербурге

«Мы 1 сентября открываем платное парковочное пространство, открываем два муниципальных округа: Дворцовый округ, муниципальный округ № 78. Таким образом, завершаем весь Центральный район, и он будет весь покрыт платными парковками», — заявил Енокаев.

Он добавил, что так как платными парковками пользуются прежде всего жители районов исторического центра, то большая часть отзывов об их функционировании положительная. Действие платной парковочной зоны сокращает городской автомобильный трафик.

«Завершаем Центральный район, готовимся в конце года к Адмиралтейскому. Таким образом в этом году планируем, что Центральный и Адмиралтейский районы будут полностью работать в режиме платной парковки», — сообщил врио главы комитета.

По данным директора Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Михаила Курдяева, в Петербурге насчитывается 16 246 парковочных мест на 211 улицах Центрального района, а также 10 438 мест — на 153 улицах Адмиралтейского района. Там число платных парковок увеличится с 1 ноября 2022 года.