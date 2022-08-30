Пекин, 30 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь пристыдил НАТО за цели в отношении б. УССР. Он прокомментировал в своём Twitter слова одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса.

Василий Иванов ИА REGNUM Роджер Уотерс

«Они будут сражаться до последнего [жителя б. УССР]», — написал Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уотерс назвал Североатлантический альянс главным виновником конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, Россия начала спецоперацию из-за приближения блока с своим границам. При этом президент США Джо Байден только подливает масла в огонь.

В интервью RT рок-музыкант заявил, что Запад и НАТО не хотят завершения конфликта, они готовы полностью истребить в нём население б. УССР.

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