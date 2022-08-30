Амстердам, 30 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Во вторник 30 августа в Нидерландах остановилась почти вся железнодорожная сеть из-за забастовки работников, требующих повышения оплаты и улучшения условий труда, как передает Associated Press.

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Сотрудники главного железнодорожного оператора Nederlandse Spoorwegen прекратили работу в центральном регионе Нидерландов, где сосредотачиваются почти все железнодорожные линии, и тем самым парализовали движение поездов по всей стране. Исключением стала линия, связывающая Амстердам с аэропортом Схипхол, которая вновь заработала после забастовки, прекращенной накануне.

Центральный вокзал Утрехта, крупнейший железнодорожный узел страны, обычно переполненный пассажирами, утром 30 августа опустел. На табло с расписанием поездов значились красные надписи «отменено», а диктор на голландском и английском языках объяснял, что работа прекращена из-за забастовки.

При этом NS сообщила, что четыре поезда в час будут ходить в обе стороны между аэропортом Схипхол и центральным вокзалом голландской столицы.

Профсоюзы объявили серию забастовок на железных дорогах Нидерландов после того, как им не удалось договориться о новом коллективном трудовом договоре.