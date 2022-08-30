Москва, , 13:45 — REGNUM За время спецоперации российские военные уничтожили уже более 5,1 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ. Об этом 30 августа сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Кроме того, киевские боевики понесли потери и в авиационной технике.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 278 самолётов, 148 вертолётов, 1837 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также уничтожены 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки, 29 августа, средства противовоздушной обороны России сбили два самолета Су-25 ВСУ в Николаевской области, а также пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области.