Уфа, , 13:49 — REGNUM На строительство шести спорткомплексов в Уфе намерены направить 1,5 млрд рублей. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект спорткомплекса Permkrai.ru

Сообщается, что вопросы строительства в Уфе спортивных объектов были рассмотрены на заседании городской межведомственной инвестиционной комиссии.

Отмечается, что один из инвесторов в Уфе планирует построить два спортивных центра, представляющих собой крытые футбольные манежи с возможностью предоставления рабочего времени для занятий детей на безвозмездной основе.

Сообщается, что второй инвестор намерен возвести в столице Башкирии универсальный спортивный комплекс общей площадью шесть тысяч квадратных метров с волейбольными, баскетбольными и площадками для мини-футбола, здесь также будет возможно организовать корты для бадминтона.

Отмечается, что третий инвестор планирует построить три спортивных объекта, в которых жителям предложат профессиональные детские секции, группы раннего развития детей, продленку для школьников, занятия с логопедом, психологом, оздоровительные программы.

«Суммарный объем вложений по шести проектам составляет порядка 1,5 млрд рублей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что эти проект были поддержаны. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поручил оказать инициаторам содействие во всех вопросах реализации.