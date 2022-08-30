Москва, 30 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. ВСУ целенаправленно пытаются вызывать катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом 30 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС

«Уже облетела фотография, где пробита крыша непосредственно в спецкорпусе №1. Чем важен этот спецкорпус? Тем, что в нём хранится свежее топливо и подготавливается для закладки в реакторы», — заявил Рогов.

«Это считается условно грязной зоной на атомной станции, потому что радиации там нормальная, но всё равно идут манипуляции с непосредственно ядерным топливом», — указал он.

По его словам, взрыв произошёл в непосредственной близости к участку свежего топлива.

«Буквально несколько метров и пара перекрытий — то, что нас отделяло от непоправимого без преувеличения. Бьют прицельно, до этого было четыре удара по зданию спецкорпуса №1 и эти удары были всё ближе и ближе… цель очевидна», — отметил Рогов.